Реставрация вкладышем. Специальная вставка из формованного листа акрила толщиной до 6 (производство Австрия). Устанавливается в случаях когда остальные способы реставрации бесполезны. Подходит только на стандартные ванны. Устанавливается поверх вашей ванны. Таким образом вы получаете совершенно новую ванну на базе вашей старой.
Реставрация жидким акрилом. Самый популярный и оптимальный на сегодняшний день метод реставрации! Специальный, ударопрочный, полимерный материал, наносится на поверхность ванны уникальным методом налива. Практически не имеет запаха. После высыхания создаёт идеально гладкую, глянцевую поверхность, аналогичную заводской эмали. Время высыхания материала 16-24 часа
Реставрация эмалью. Самый экономный вид реставрации ванны. Может подойти для квартир под сдачу в аренду или на короткое время до основного ремонта. Мастер наносит эмаль( эпоксидная эмаль производство Россия) в несколько слоёв кистью и валиком. Недолговечна, имеет ярко выраженный запах при нанесении. Возможны подтёки, наплывы, следы от ворса кисти и валика.
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