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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ; ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ 21

ПН-ВС; 10:00-22:00

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VANNA-MASTER.RU

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

8 (812) 934-12-62

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Экономим ваше время!

Выполняем все виды работ максимально быстро, при этом качество работ остаётся на высоте! Во время составления заявки, ориентируемся прежде всего на ваши пожелания относительно даты и времени!

Экономим ваши средства!

У нас практически самые низкие цены на все виды реставрации ванн в городе!Озвучим полную, окончательную цену уже по телефону и гарантируем, что она останется неизменной до конца работ! Все непредвиденные расходы берём на себя!

Экономим ваши нервы!

Штат наших мастеров состоит только из профессиональных, адекватных сотрудников с достойной заработной платой! В обязательном порядке предоставляем гарантийный договор! Работаем на рынке уже более 10 лет! Стараемся решать все спорные вопросы в пользу наших клиентов!

"ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ВНИМАНИЕ! МЫ С ТЯЖЁЛЫМ СЕРДЦЕМ ВЫНУЖДЕНЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ПОДНИМАЕМ ЦЕНЫ НА ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ, В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМИ СОБЫТИЯМИ В СТРАНЕ И МИРЕ. СТОИМОСТЬ ВСЕХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАМИ МАТЕРИАЛОВ ВЫРОСЛА РОВНО В 2 РАЗА, ПО ЭТОМУ У НАС НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА. НО МЫ ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЕМСЯ СДЕРЖИВАТЬ СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ПОРОГЕ МИНИМУМ, ДЛЯ ВАС!"
Максим
Старший технолог ООО "Ванна-мастер"
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"ХОТИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАЧЕСТВЕННОЕ И НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ? ТАКОЕ, ЧТО БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ С НЕПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ В ВИДЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, ВНЕЗАПНЫМ ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕНЫ, ОТСУТСТВИЕМ КАКИХ- ЛИБО ДОКУМЕНТОВ, ДЛИННЫХ И КОРОТКИХ ГУДКОВ В ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПО ПОВОДУ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ? ВЫ ИМЕЕТЕ НА ЭТО ПОЛНОЕ ПРАВО!"
Максим
Старший технолог ООО "Ванна-мастер"

За 10 лет работы наша команда восстановила:

ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ
ВАНН ЭМАЛЬЮ
ВАНН ВКЛАДЫШЕМ
"К СОЖАЛЕНИЮ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЁ ЧАЩЕ, НАМ ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ВСЁ КАЧЕСТВЕННОЕ И ХОРОШЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СТОИТЬ ДОРОГО! МЫ СТАБИЛЬНАЯ, И КРУПНАЯ КОМПАНИЯ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАЗЛИЧНЫЕ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ, МЫ РАБОТАЕМ НА ПРЯМУЮ С ПОСТАВЩИКАМИ ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ И НАКОНЕЦ, МЫ ПРОСТО ЛЮБИМ СВОЮ РАБОТУ И ДЕЛАЕМ ЕЁ ДЛЯ ВАС. МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ВОЗМОЖНО И ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!"
Максим
Старший технолог ООО "Ванна-Мастер"

Способы реставрации Вашей ванны и цены на них в нашей компании:

Реставрация жидким акрилом:

Время застывания -16\24 часа

Срок службы до 15 лет

Гарантия до 5 лет

Производитель: Финляндия\РФ

ОТ 4500 РУБ.

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Реставрация эмалью:

Время застывания -36\24 часа

Срок службы до 3 лет

Гарантия 1 год

Производитель: РФ

ОТ 3900 РУБ.

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Реставрация вкладышем:

Время застывания - 24 часа

Срок службы до 10 лет

Гарантия 1 год

Производитель: РФ

ОТ 5400 РУБ.

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Дополнительные и сопутствующие работы :

Бесплатные:

-Зачистка и шлифовка первичного (заводского покрытия ванны)!
-Демонтаж обвязки ванны в день проведения работ!
-Выезд к месту проведения работ в пределах КАД!
-Все расходные материалы сопутствующие проведению работ!
-Демонтаж всех видов плинтуса (пвх, керамический) с поверхности ванны!

Платные:

Монтаж обвязки ванны на следующий день - 800 руб.
Демонтаж и замена чугунной обвязки ванны на пластик -2000 руб.
Зачистка вторичного покрытия ванны (эмаль) - 800 руб.
Демонтаж пришедшего в негодность акрилового вкладыша - 1000 руб.
Зачистка и демонтаж пришедшего в негодность акрилового покрытия - 1000 руб.
Монтаж пвх плинтуса на поверхность ванны - 1600 руб.
Монтаж керамического плинтуса на поверхность ванны - 2300 руб.

Суть методов реставрации:

Реставрация вкладышем. Специальная вставка из формованного листа акрила толщиной до 6 (производство Австрия). Устанавливается в случаях когда остальные способы реставрации бесполезны. Подходит только на стандартные ванны. Устанавливается поверх вашей ванны. Таким образом вы получаете совершенно новую ванну на базе вашей старой.

 Реставрация жидким акрилом. Самый популярный и оптимальный на сегодняшний день метод реставрации! Специальный, ударопрочный, полимерный материал, наносится на поверхность ванны уникальным методом налива. Практически не имеет запаха. После высыхания создаёт идеально гладкую, глянцевую поверхность, аналогичную заводской эмали. Время высыхания материала 16-24 часа

Реставрация эмалью. Самый экономный вид реставрации ванны. Может подойти для квартир под сдачу в аренду или на короткое время до основного ремонта. Мастер наносит эмаль( эпоксидная эмаль производство Россия) в несколько слоёв кистью и валиком. Недолговечна, имеет ярко выраженный запах при нанесении. Возможны подтёки, наплывы, следы от ворса кисти и валика.

Не знаете какой метод выбрать?

Свяжитесь с нами прямо сейчас, любым удобным для вас способом! И наши специалисты  с удовольствием проконсультируют по всем вопросам связанным с нюансами работ, рассмотрят фотографии и помогут вам определиться с выбором способа реставрации именно в вашем случае!

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Что мы сделаем:

Оперативно примем заявку, проконсультируем по всем вопросам!

Мы оперативно примем вашу заявку сделанную любым удобным для вас способом. Внимательно выслушаем, вместе примем решение о том, какой способ реставрации подходит именно в вашем случае. Рассчитаем цену работ (мы детально и прозрачно обрисуем из чего она складывается) мы гарантируем, она не изменится до конца работ!

Проведем работы максимально быстро и качественно!

Наш сотрудник приедет в назначенное, вами время. Привезёт все необходимые материалы и инструменты, все сопутствующие документы! сертификаты на материалы и гарантийный договор установленного образца! Выполним все необходимые подготовительные работы: тщательная шлифовка поверхности, нанесение насечек на поверхность ванны для лучшей адгезии материала к поверхности, сушка, обезжиривание. Нанесём выбранное, вами полимерное покрытие исключительно в соответствии с технологией!

Предоставим реальные гарантии!

Уберём за собой весь крупный мусор, предоставим выполненную работу, ответим на все ваши вопросы по конечному результату, если таковые возникнут, предоставим акт выполненных работ и гарантийный договор сроком до 5 лет!

Отзывы наших клиентов:

"Делали ванну для моей бабушки, она уже старенькая и глобальным ремонтом в ее ванной комнате мы не стали замарачиваться что бы избежать пыли и грязи если менять ванну. Ванну сделали хорошо, бабушка довольна. Единственный недостаток что ванна очень уж гладкая, боялись что бабушка может подскользнуться, менеджер посоветовал постелить коврик резиновый на ванну и сейчас все хорошо. Спасибо отзывчивость и добродушие и конечно мастеру, который сделал нам такую красавицу. Я всем советую эту услугу и компанию."
Саша Саша
"Здравствуйте, делали ванну мальчика из этой фирмы. Работой остались довольны. Спасибо!"
Настя Салтанова
"Спасибо, ванна понравилась! Родители в восторге!"
Мирослава Маликова
"Делали ремонт в квартире и решили не покупать новую ванну а реставрировать, по совету знакомых. Обратились в эту фирму, ребята седлали все отлично, ванна стала вновь новой ) Спасибо огромное!"
Алина Белая
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Что мы гарантируем?:

Гарантия безопасности всех материалов!

Гарантия безопасности материалов! Мы используем только те материалы, которые прошли обязательную сертификацию Роспотребнадзора.

Гарантия качества материалов!

Гарантия качества материала! Мы напрямую сотрудничаем со всеми поставщиками материалов, по этому можем гарантировать их оригинальность и качество! В случае обнаружения заводского брака мы обязуемся переделать работу исключительно за свой счёт!

Гарантия профессионализма!

Уберём за собой весь крупный мусор, предоставим выполненную работу, ответим на все ваши вопросы по конечному результату, если таковые возникнут, предоставим акт выполненных работ и гарантийный договор сроком до 5 лет!

Несколько видео примеров результатов реставрации нашей компанией:

Ванны до реставрации:

Ванны после реставрации

  • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ 21
  • 8 (812) 934-12-62
  • vanna.master@bk.ru

VANNA-MASTER.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

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